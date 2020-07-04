Комментатор Геннадий Орлов жестко высказался о работе главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» Кирилла Новикова и Мурада Мусаева.

Орлов решил осудить двух тренеров эфире программы на «Эхо Москвы». Например, Новиков после матча с «Сочи» сказал, что с футболистами они справились, а других людей победить не смогли, хотя в концовке Кокорин забил после назначения стопроцентного пенальти.

Или молодой тренер Мусаев сделал заявление: „Если так будут судить, можно заканчивать чемпионат». Орлов подчеркнул, что Мусаев ничего не сделал для российского футбола, чтобы делать такие заявления. А судьи в матче с «Ростовом» все сделали правильно.

Орлов считает, что тренеров нужно штрафовать, когда они так говорят.

«Ни „Краснодар“, ни „Динамо“ не готовы играть. Сколько у них ошибок! Поставленной игры нет, а виноваты судьи. Эти тренеры — никакие, а в Англии за такое наказывают Клоппа, Моуринью», — сказал Орлов.

Напомним, что в ближайшем туре «Краснодар» играет с «Зенитом» дома, а «Динамо» принимает «Арсенал».