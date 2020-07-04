Вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг подвел итоги сезона для СКА, который признан вторым в чемпионате России сезона-2019/20.

«СКА стал серебряным медалистом чемпионата России. Это всего второе серебро за 74-летнюю историю клуба. Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, персонал и сотрудников за упорный труд, а партнеров СКА за поддержку», — написал Ротенберг в инстаграме.

Особые благодарности Ротенберг высказал ПАО «Газпром» — за многолетний вклад в развитие СКА и всего отечественного хоккея.

Напомним, чемпионом был объявлен ЦСКА. Серебряные медали достались «Ак Барсу» и СКА, а бронзовые завоевали московское «Динамо».