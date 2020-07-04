Финский полузащитник Еременко готов сыграть в ближайшем туре РПЛ. «Ростов» добрался в Самару на встречу 26-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». Игра состоится сегодня, в субботу, 4 июля, и начнется в 18:30.

На фото в аккаунте «Ростова» в твиттере среди остальных игроков них присутствует хавбек Роман Еременко, оказавшийся в числе шестерых заболевших коронавирусом. Ранее Еременко не попадал в заявку на матчи РПЛ после паузы в чемпионате.

Напомним, тз-за заболевания коронавирусом «Ростов» вынужден уйти на карантин, из-за чего в игре 23-го тура РПЛ с «Сочи» за ростовчан сыграли юноши из молодежной команды.