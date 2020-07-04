Американская фигуристка Лоррейн Макнамара, выступающая в танцах на льду, встала в пару с уроженцем США Антоном Спиридоновым. Об этом американка объявила в инстаграме.

Ранее 21-летняя фигуристка каталась с Квинном Карпентером. Тот в апреле 2020 года завершил карьеру. В 2016 году они успели выиграть чемпионат мира среди юниоров.

«Мы с Антоном Спиридоновым рады объявить о начале нашего партнерства! Очень рады отправиться в это путешествие вместе и не можем дождаться, когда все это произойдет!» — написала Макнамара в инстаграме.

Отметим, что родившийся в США Спиридонов раньше катался за Великобританию с Летицией Марш, а за Россию выступал в паре с Яной Бугой, Ариной Ушаковой и Полиной Паньковой.