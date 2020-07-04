Федерация хоккея России признала петербургский «СКА-1946» чемпионом страны среди юниоров до 21 года сезона-2019/20. Напомним, прошедший сезон МХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

МХЛ приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова. Таким образом, все восемь команд, прошедших в 1/4 финала плей-офф второго этапа, заняли места с первого по восьмое в алфавитном порядке. Места с 9-го по 24-е распределилсь по спортивному принципу.

Как сообщает официальный сайт МХЛ, призеры чемпионата России были определены с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф. Так, победителем регулярного чемпионата стал «СКА-1946» Ярославский «Локо» оказался серебряным призером, а бронзовые медали получит уфимский «Толпар».