Поединок российского бойца Тагира Уланбекова с украинцем Александром Доскальчуком на турнире UFC на бойцовском острове в Абу-Даби отменен. Причина — смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Как отмечает ТАСС россиянина заменил канадец Малкольм Гордон.

Уланбеков должен был драться с Доскальчуком 18 июля. В пятницу, 3 июля, Уланбеков и Умар Нурмагомедов отменили свой вылет на бойцовский остров. У Нурмагомедова 25 июля должен был пройти бой с британцем Натаниэлям Вудом.

Напомним, Уланбеков подписал контракт с UFC в конце весны. Бой с Доскальчуком должен был быть дебютным для россиянина под эгидой организации.