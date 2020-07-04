«Бавария» объяснила, почему новичок клуба Лерой Сане не позировал перед фотографом в футболке с десятым номером, под которым он будет выступать в мюнхенском клубе в следующем сезоне.

Как отмечает пресс-служба, Сане принял решение не использовать футболку с десятым номером для фото после трансфера из уважения к Коутиньо. Бразилец продолжит выступать под этим номером в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

Напомним, общая стоимость перехода немецкого полузащитника составила около € 60 млн.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» нужно провести ответный матч с лондонским «Челси». В первом матче в Лондоне мюнхенцы разгромили соперника со счётом 3:0.