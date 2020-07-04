Наставник «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о своих отношения с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Сообщалось, что у них натянутые отношения.

Сетьен отметил, что Месси хорошо работает на тренировках. Игрок и тренер разговаривают по делу и ничего более.

«Что касается его будущего, то я не собираюсь спекулировать. Я ничего такого не слышал от него и вообще это не мое дело», — отметил Сетьен на субботней пресс-конференции.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».