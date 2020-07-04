«Зенит» сохранил за собой право обратного выкупа у тульского «Арсенала» полузащитника Даниила Лесового. Об этом рассказал гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

«В договоре аренды было право на выкуп игрока и «Арсенал» им воспользовался. Это говорит о том, что Лесовой прогрессирует. Если он будет прогрессировать дальше — у нас есть право обратного выкупа», — приводит слова Медведев «Р-Спорт».

Напомним, «Арсенал» в пятницу объявил, что тульский клуб выкупил у «Зенита» трансфер Лесового, который ранее выступал за клуб на правах аренды, и заключил с ним полноценное соглашение на три года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Лесовой сыграл 23 встречи и забил три гола.