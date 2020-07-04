Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский назвал фейком информацию о том, что финансовые проблемы вынуждают клуб отказаться от участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Все хорошо, мы готовимся к сезону. Сейчас в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским «Волгарем», — приводит слова Рекечинского ТАСС.

Ранее сообщалось, что завоевавший право выступать в РПЛ «Ротор» по итогам прошлого сезона, собирается отказаться от участия главном дивизионе страны.

В случае возможного отказа «Ротора», а также «Химок», находящихся в неопределенной ситуации, то по итогам текущего чемпионата России ни одна команда не покинет Российскую премьер-лигу.