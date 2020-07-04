На Гран-при Австрии завершилась третья свободная практика в Формуле-1. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Российский пилот Даниил Квят, представляющий команду «Альфа Таури», показал 14-е время. Его напарник по команде Пьер Гасли стал девятым.

Отметим, что гонщики «Мерседеса» показали быстрейшее время в третьей тренировке кряду. Вторым за Хэмилтоном расположился его партнер Валттери Боттас, а тройку замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Квалификация первого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 начнется сегодня, 4 июля. Старт — в 16:00 по московскому времени.