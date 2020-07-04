«Зенит» не собирается продлевать соглашение с 34-летним защитником Антоном Понкрашовым. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

Напомним, бронзовый призер Олимпиады 2012 пришел в команду год назад. Заинтересованным в его переходе был Жоан Плаза, которого по ходу сезона его убрали с поста, команду возглавил Хави Паскуаль.

Ранее разыгрывающий «Зенита» говорил о своем желании остаться в команде. Тогда же баскетболист выступил за то, чтобы продолжить текущий сезон в Евролиге. Следом Евролига досрочно завершила сезон, после чего «Зенит» сохранил участие в турнире в следующем сезоне.

Напомним, что «Зенит» уже покинули разыгрывающий Алекс Ренфро и центровой Густаво Айон.