В Австрии продолжается первый этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 4 июля, в Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» состоится квалификация. Начало — в 16:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.



Ранее завершились три свободные практики. Лучшее время стабильно демонстрировали пилоты «Мерседеса»: Льюис Хэмилтон трижды стал первым, Валттери Боттас — вторым. Макс Ферстаппен показал третий результат в первой и заключительной практике, на второй тренировке в топ-3 вошел Серхио Перес.