«Зенит» вылетел в «Краснодар», где завтра пройдет центральный матч 26 тура Российской Премьер-лиги — «Краснодар»-«Зенит».

Перед вылетом все игроки «Зенита» прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

«Вся команда сдала тесты перед игрой с «Краснодаром» — игроки, тренеры, администрация, которая путешествует. Все готовятся к вылету сегодня», — приводит слова т Медведева РИА Новости.

Матч пройдет в воскресенье, начало игры в 20:30. Перед этим матчем «Краснодар» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 45 очков, имея игру в запасе. «Зенит» с 59 очками находится на первом месте.