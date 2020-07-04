«Зенит» вылетел в «Краснодар», где завтра пройдет центральный матч 26 тура Российской Премьер-лиги — «Краснодар»-«Зенит».
Перед вылетом все игроки «Зенита» прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
LED ✈ KRR#КраснодарЗенит pic.twitter.com/IYWSnUSKdE
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 4, 2020
«Вся команда сдала тесты перед игрой с «Краснодаром» — игроки, тренеры, администрация, которая путешествует. Все готовятся к вылету сегодня», — приводит слова т Медведева РИА Новости.
Матч пройдет в воскресенье, начало игры в 20:30. Перед этим матчем «Краснодар» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 45 очков, имея игру в запасе. «Зенит» с 59 очками находится на первом месте.
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