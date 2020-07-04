В Шпильберге (Австрия) продолжается первый в сезоне этап Гран-при Формулы-1. В 16:00 по московскому времени на автодроме «Ред Булл Ринг» стартовала квалификация. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее пилоты приняли участие в трех тренировкам. Во всех свободных заездах лучшими оказались пилоты «Мерседеса»: трижды первое время показал Льюис Хэмилтон, второе — его напарник Валттери Боттас. В тройку дважды заехал Макс Ферстаппен, один раз — Серхио Перес.

Сама гонка состоится днем позднее, в воскресенье, в 16:10. Пилотам предстоит преодолеть 71 круг, общая протяженность дистанции составит 306,452 километра.