Российская фигуристка Александра Трусова пригласила болельщиков следить за онлайн-церемонией награждения ISU Skating Awards. Трансляция премии состоится 11 июля.

Напомним, что Трусова вместе с другой россиянкой Аленой Косторной и кореянкой Ю Ен претендуют на премию Лучшему новичку года.

В церемонии есть есть семь номинаций — «Самый ценный фигурист», «Лучший новичок сезона», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер». Особая премия — «За вклад в фигурное катание».

Отметим, что ни в одну номинацию не отобралась действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова, что разочаровало тысячную армию фанатов. Разочарованные болельщики заявили, что не будут смотреть премию и будут советовать бойкотировать ее знакомым.