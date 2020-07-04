Мать олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона София рассказала о том, что опасается за сына после его высказываний о борьбе с допингом в спорте.

В интервью шведскому порталу Expressen Самуэльссон заявила, что после высказываний ее сына в прессе ему начали поступать угрозы.

«Я не хотела, чтобы Себастьян выходил на старт, не зная, кто встретится ему вдоль трассы. У меня была некоторая тревога по поводу его безопасности», – рассказала мать биатлониста.

В то же время Самуэльссон отметила тот факт, что хоть множество угроз поступало из России, у нее и ее сына не возникало проблем с российскими болельщиками.

«Они по-прежнему рады Себастьяну и считают его отличным спортсменом», – заключила Самуэльссон.

Напомним, Себастьян Самуэльссон резко критиковал российских биатлонистов с допинг-историями и дело России в WADA.