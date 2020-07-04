Стали известны результаты тестирования на коронавирус в группе фигуристов Алексея Мишина, которые несколько дней назад прибыли в Кисловодск для проведения сбора.

Слова Мишина цитирует агентство ТАСС.

«Мы получили результаты тестов на коронавирусную инфекцию, все они отрицательные», — заявил тренер, отметив, что сразу после получения результатов спортсмены приступили к тренировкам на базе.

Напомним, с 1 июля на базу «Юг Спорт» заехали фигуристы группы Алексея Мишина, в их числе значатся Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова прибудут позже из-за сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Сборы в Кисловодске у фигуристов Мишина завершатся 20 июля.

Также на этой базе тренируются группы Евгения Плющенко, Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына.