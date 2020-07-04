Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» заинтересован в подписании хорватского центрового Анте Томича.

Информацию об этом сообщает Piratas Del Basket. Несколько дней назад Анте Томич покинул «Барселону» и стал свободным агентом. За «сине-гранатовых» Томич выступал с 2012 года, до этого он играл также за «Загреб» и за мадридский «Реал».

В составе «Барселоны» Анте Томич выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также трижды становился обладателем Кубка Испании. С сезона-2018/19 Анте Томич был капитаном «Барселоны», всего за клуб он провел 579 матчей.

Сейчас игроку 33 года, в своей карьере он также выступал под руководством тренера Хавьера Паскуаля, который в 2020 году возглавил петербургскую команду.