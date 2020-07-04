Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как на команду повлияет результат матча «Локомотив» — «Сочи» и будет ли клуб следить за соперниками по таблице в 26-м туре.

«Нет большой разницы, когда играет «Локомотив», — мы должны смотреть на себя», — заявил Семак в интервью телеканалу «Матч ТВ».

По словам тренера, всегда приятно, когда конкуренты теряют очки, а «Локомотив» и «Краснодар» — это две команды, с которыми «Зенит» ведет прямую борьбу в чемпионате.

«Но у «Зенита» такая ситуация, когда самое важное — смотреть на себя, потому что всё в наших силах», — добавил Семак. Также тренер подчеркнул, кто в команде сейчас думают только о следующей игре.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» завтра, 5 июля, начало встречи назначено на 20:30 по московскому времени.