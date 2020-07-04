Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась с подписчиками новой фотографией с базы в Новогорске.

Спортсменка выложила фото из лифта в «сторис» своего «Инстаграма». В июне подопечные группы Этери Тутберидзе начали подготовку на федеральной базе в Подмосковье, фигуристы сдали тесты на коронавирус и возобновили ледовые тренировки в закрытом режиме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от It’s all about Alina Zagitova???? (@teamzagitova) 4 Июл 2020 в 1:21 PDT

Напомним, в ближайшее время Алине Загитовой предстоит сдача ЕГЭ для поступления в университет, в июне фигуристка выпустилась из школы «Самбо-70» и получила аттестат. Известно, что Загитова будет сдавать русский язык, математику и биологию, ближайший экзамен состоится уже в понедельник, 6 июля.