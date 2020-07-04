Чешский футбольный тренер Властимил Петржела рассказал о том, следит ли за выступлениями петербургского «Зенита» и как оценивает работу Сергея Семака на посту главного тренера.

По словам Петржелы, которые цитирует портал РИА Новости, каждую неделю он следит за результатами, хоть и не всегда удается смотреть игры «Зенита».

«У «Зенита» есть все шансы для того, чтобы оформить чемпионство досрочно. Уверен, у них получится это сделать в воскресенье», — подчеркнул бывший тренер сине-бело-голубых.

По мнению Петржелы, Сергей Семак — очень перспективный тренер, который работает в хорошей команде с классными футболистами.

«Нужный коллектив всегда способствует развитию тренера. У него прекрасные результаты, тем более что он еще молод», ‑ заключил Петржела.