Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас одержал победу в квалификации на первом Гран-при Австрии в сезоне-2020 «Формулы-1».

В последнем сегменте Боттас показал лучший результат, преодолев круг за 1 минуту и 2,939 секунды. В тройку также вошли напарник финна Льюис Хэмилтон, проигравший лидеру 0,012 секунды и Макс Ферстаппен из «Ред Булл», уступивший 0,538 секунды.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог выйти в финальный сегмент квалификации и занял 13-е место, его лучший результат — 1.04,831 за круг.

Финальная гонка первого Гран-при Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге пройдет завтра, 5 июля, начало назначено на 16:10 по московскому времени. Через неделю на этой же трассе пройдет вторая гонка.