Американская легкоатлетка, специализирующаяся на беге на короткие и средние дистанции, Габриэль Томас была оправдана по делу о пропуске допинг-тестов.

Решение приняла Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

В мае Томас получила временное отстранение от соревнований, поскольку пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев: согласно Всемирному антидопинговому кодексу это считается нарушением антидопинговых правил.

Американка доказала, что в один из дней находилась именно в том месте, которое указала в системе ADAMS, однако пришедший допинг-офицер не смог ее найти и уехал.

Ранее Габриэль Томас дважды выигрывала забеги на дистанции 200 метров на этапах «Бриллиантовой лиги».