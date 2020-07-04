Японская версия журнала Elle опубликовала список самых «токсичных» тренеров мира из разных видов спорта.

В этот список попала и заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На обложку материала попала фотография тренера вместе с бывшей ученицей Юлией Липницкой.

В материале говорится о том, что Тутберидзе давно критикуют за то, что ее ученицы завоевывают титулы в раннем возрасте, а после пубертата пропадают. «Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру», — пишет автор статьи.

В топ токсичных тренеров также были включены корейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом и французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер, которых обвиняли в изнасиловании учениц. В список попал и наставник бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора — его уличили в мошенничестве.