Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приехал на похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
Об этом сообщает блог «Дагестанские известия».
Вместе с членами правительства республики Кадыров прибыл в дагестанское село Кироваул, где прошли похороны тренера. Глава Чечни лично выразил соболезнования семье Нурмагомедова, в частности, поговорил с сыном тренера, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
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Напомним, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно вчера, 3 июля. Тренер скончался в одной из московских клиник после долгой борьбы с коронавирусом: болезнь дала ряд осложнений на сердце и другие органы. Нурмагомедову было 57 лет, он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.
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