Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приехал на похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом сообщает блог «Дагестанские известия».

Вместе с членами правительства республики Кадыров прибыл в дагестанское село Кироваул, где прошли похороны тренера. Глава Чечни лично выразил соболезнования семье Нурмагомедова, в частности, поговорил с сыном тренера, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дагестанские Известия (@dagizvestiyaa) 4 Июл 2020 в 3:37 PDT

Напомним, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно вчера, 3 июля. Тренер скончался в одной из московских клиник после долгой борьбы с коронавирусом: болезнь дала ряд осложнений на сердце и другие органы. Нурмагомедову было 57 лет, он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.