Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин высказался по поводу смерти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова и влиянии этого события на его сына, Хабиба Нурмагомедова.

Слова Карелина цитирует портал РИА Новости. По мнению Карелина, всегда очень тяжело терять тренера, а еще тяжелее потерять отца.

«А Хабиб сразу потерял и отца, и тренера. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал борец.

Карелин также добавил, что не знает рецептов, как быть сейчас сыну Абдулманапа. «Справится ли Хабиб Нурмагомедов с тяжелой ситуацией? Я считаю, что только в спорте сейчас он найдет успокоение», — отметил Карелин, добавив, что у него есть только сочувствие к Хабибу.

Абдулманап Нурмагомедов умер вчера, 3 июля, после долгой борьбы с коронавирусом: болезнь дала осложнения на другие органы.