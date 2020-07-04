Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного мяча в этой игре стал форвард туляков Евгений Луценко: на 17-й минуте встречи он забил гол с передачи Даниила Лесового.

Отметим, с 35-й минуты «Арсенал» был вынужден играть в меньшинстве, поскольку Кирилл Комбаров был удален, получив вторую желтую карточку.

Таким образом, «Арсенал» прервал серию из пяти поражений в чемпионате России и одержал победу в первой же игре после ухода из клуба главного тренера Игоря Черевченко. На игру команду вывел Сергей Подпалый.

Для «Динамо» это поражение стало первым после возобновления чемпионата в июне.