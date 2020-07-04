Людям со всего мира не дает покоя работа Этери Тутберидзе. Японская версия журнала Elle составила топ самых токсичных тренеров мира, а на обложку материала на сайте попала заслуженный тренер России в компании бывшей ученицы Юлии Липницкой.

В материале говорится, что Этери Тутберидзе часто подвергается критике за тот факт, что ее чемпионки могут выигрывать только в юном возрасте, а после пубертата пропадают. «Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру», — пишет автор статьи Кеичи Кояма.

Также в статье вспоминаются примеры олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, которая закончила со спортом уже в 19 лет из-за анорексии, а также Евгении Медведевой, которую назвали «предательницей» за то, что она ушла от Тутберидзе и переехала в Канаду.

Соседом Тутберидзе по списку Elle оказались экс-наставник бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, однако его плохие деяния совершенно другого толка: когда Кора работал в «Хьюстон Астрос», то использовал трансляцию со специальной камеры, в связи с чем команда могла видеть все знаки, которыми общалась команда соперника. Одним словом, игровая махинация.

Однако попадание в один ряд с насильниками… В топе Elle оказались и французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер, а также южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом. Обоих специалистов обвиняли в изнасиловании учениц. Скандал с Бейером произошел после признания фигуристки Сары Абитболь, а специалиста из Южной Кореи вывела на чистую воду олимпийская чемпионка Сим Сок Хи. Она рассказала об избиениях на тренировках у Чо Чже Бома, а затем и о более ужасных вещах: тренер насиловал спортсменку с 17 лет.

Да, работу Этери Тутберидзе критикует множество специалистов как в России так и за рубежом, да, нельзя отрицать тот факт, с каким скандалом от нее уходят ученицы, но она точно не заслуживает стоять в одном ряду с тренерами-насильниками.

Японскому изданию можно было бы поставить в ряд с Тутберидзе своего специалиста — Миэ Хамаду, которая славится своей жесткой дисциплиной и ученицы которой также с трудом справляются с пубертатом.