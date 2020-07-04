Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган отреагировал на слухи о том, что международных турниров не будет до конца 2020 года.

Слова Когана цитирует ТАСС.

По словам гендиректора ФФККР, эта информация вызвала у него удивление и она не соответствует действительности.

«Во-первых, совет ISU состоится только в понедельник, и там будет рассмотрена возможность проведения юниорских этапов Гран-при, остальные старты там даже не будут обсуждаться», — отметил Коган, добавив, что российские фигуристы готовятся к международным стартам в полном объеме.

Также специалист отметил, что в первой половине августа пройдут контрольные прокаты юниоров, а в сентябре — у взрослых. «Мы организуем их для оценки уровня подготовленности наших фигуристов к международным стартам», – заявил Коган.