Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от первой квалификации сезона-2020 в «Формуле-1» на Гран-при Австрии.

Слова Квята приводит пресс-служба «Альфа Таури». По мнению пилота, квалификация вышла нормальной, хотя его круг был не очень чистым: Квят потерял время из-за пары ошибок.

«Как бы то ни было, с учётом того, что вчера мы были недовольны, сегодня у нас был темп. Мы выжали из машины практически всё», — заявил Квят, добавив, что эта трасса всегда была не такой уж простой для команды.

«Примем старт с позиций, которые позволят биться за очки и показать сильную и чистую гонку», — заключил Квят, получивший 13-е место по итогам квалификации.

Напомним, завтра, 5 июля, пройдет итоговая гонка Гран-при Австрии.