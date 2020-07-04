Московский «Локомотив» начал встречу против «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит на «РЖД-Арене» в Москве.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин, помогают ему на линии Адлан Хатуев и Алексей Ширяев, резервным арбитром назначен Артур Федоров.

Отметим, если «Локомотив» в этом матче потеряет очки (сыграет вничью или проиграет), то уже завтра, 5 июля, петербургский «Зенит» сможет досрочно стать чемпионом России в этом сезоне, если обыграет «Краснодар».

На данный момент «Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 48 очков после 25 матчей. «Сочи» идет на девятом месте с 29 очками.