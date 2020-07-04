Грозненский «Ахмат» начал встречу с московским ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходит на «Ахмат-Арене» в Грозном.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Главный арбитр встречи — Павел Кукуян, ему будут помогать Рустам Мухтаров и Александр Кудрявцев, резервный арбитр Юнус Кошко.

На неделе ЦСКА одержал победу в московском дерби над «Спартаком», игра прошла в рамках 25-го тура РПЛ и завершилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев». «Ахмат» в прошлом туре обыграл тульский «Арсенал» на выезде со счетом 3:1.

На данный момент ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 40 очков после 25 матчей. «Ахмат» же пока идет 13-м, команда набрала 27 очков за 25 туров.