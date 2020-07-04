Российский автогонщик, пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман финишировал на третьем месте в первой гонке первого этапа «Формулы-2», которая прошла в Австрии.

Победу в гонке одержал британский пилот Каллум Айлотт, который представляет команду UNI-Virtuosi. Второе место занял пилот из Новой Зеландии Маркус Армстронг из команды ART, его отставание от лидера составило 8,8 секунды.

Шварцман пришел к финишу третьим, уступив Айлотту 9,291 секунды. Его партнер по Prema Racing Мик Шумахер финишировал на 11-й строчке в итоговом протоколе.

Еще один россиянин в «Формуле-2» Никита Мазепин из команды Hitech GP занял 14-е место, а Артем Маркелов, представляющий HWA Racelab, не завершил гонку из-за технических неполадок.