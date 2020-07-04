Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выложил шуточное видео, на котором проводит прямой эфир с собаками.

В ролике фигурист якобы общается с пятью собаками по видеосвязи и обсуждает их психологические проблемы.

Комментарий под роликов Ягудина оставил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев: «От меня ушла собака после твоего эфира».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 4 Июл 2020 в 4:36 PDT

Ранее Ягудин уже делился смешными видео в своем «Инстаграме», когда находился на самоизоляции со своей семьей. Фигурист показывал свои попытки хождения по воде, синхронно танцевал с муляжами Ильи Авербуха и Максима Маринина, а также демонстрировал особый вход в рабочую неделю, скатываясь с лестницы.