«Тамбов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на «Открытие-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыл Зелимхан Бакаев с пенальти на 36-й минуте встречи. Затем на 60-й минуте тамбовчане сравняли счет благодаря голу Валерия Чуперки с передачи Алексея Рыбина.

«Спартак» вновь вышел вперед: отличился Джордан Ларссон с передачи Николая Рассказова. В концовке матча «Тамбов» забил дважды, на 72-й минуте гол забил Алексей Грицаенко с передачи Александра Каплиенко, а точку в матче поставил мяч Владимира Обухова с пенальти.

«Спартак» после 26-го тура занимает 6-е место, команда Доменико Тедеско набрала 32 очка. «Тамбов» поднялся на 12-е место, набрав 28 очков.