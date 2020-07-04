Леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» начали матч в рамках финала Кубка Германии по футболу сезона-2019/20.

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Берлине, зрители на матч допущены не были в связи с пандемией коронавируса. Главный арбитр встречи — Тобиас Вельц.

В полуфинале турнира «Байеру» удалось обыграть «Алеманию», «Падерборн», «Штутгарт» и «Унион», а также «Саарбрюкен».

«Бавария» на пути к финалу победила «Энерги» Коттбус, «Бохум», «Хоффенхайм», «Шальке-04», а в полуфинале одолела франкфуртский «Айнтрахт».

Отметим, чемпионат Германии по футболу уже завершился, победу в нем одержала мюнхенская «Бавария», выиграв турнир в восьмой раз подряд. «Байер» занял в турнире пятое место и будет играть в следующем сезоне в Лиге Европы.