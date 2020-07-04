«Ростов» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 2019/20. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Главным арбитром встречи выступил Никита Волошин. Он показал в матче две красных карточки: на 25-й минуте был удален игрок «Крыльев» Владимир Полуяхтов, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля ушел защитник «Ростова» Данила Ведерников.

Футболисты «Крыльев» нанесли 10 ударов по воротам соперника, из них 4 попали в створ ворот. Ростовчане чаще били по воротам — 14 ударов, однако всего два из них пришлись в створ.

«Крылья Советов» по-прежнему располагаются в зоне вылета с 24-мя очками, хуже результат только у «Оренбурга» — 23 балла. «Ростов» имеет 43 очка и идет на 4-й строчке таблицы.