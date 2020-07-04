Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на информацию о том, что международных турниров по фигурному катанию под эгидой ISU может не быть до конца 2020 года.

В интервью порталу телеканала «78» Мишин заявил, что главное сейчас — это ждать.

«Моя позиция такая: если самолёт задерживается, то не надо бегать по аэропорту и бить себя руками по бёдрам, а надо просто ждать, когда самолёт прилетит», — сказал тренер, отметив, что если перенести смысл высказывания на фигурное катание, то нужно ждать любых стартов — и российских, и международных.

Отметим, сегодня гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что на следующем собрании ISU будет решаться судьба только этапов юниорского Гран-при, а отменять другие турниры пока не планируется.