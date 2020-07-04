Главный тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил о результатах тестирования на коронавирус перед началом сбора в Рыбинске.

Слова Белозерова цитирует портал РИА Новости.

«Все тесты основной и резервной сборной отрицательные. Сдавали все: спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал», — заявил специалист, отметив, что биатлонисты являются единственными спортсменами на базе и ничего нельзя сказать о дополнительном тестировании.

На базу команда заехала 2 июля.

Напомним, сбор в Рыбинске стал первым этапом в централизованной подготовке сборной России по биатлону в это межсезонье. Лидер сборной Александр Логинов, а также Матвей Елисеев и Евгений Гараничев тренируются индивидуально, поэтому сбор пропускают.