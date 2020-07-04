Донецкий «Шахтер» одержал выездную победу над киевским «Динамо» в игре 7-го тура плей-офф чемпионов в Украинской Премьер-лиге. Игра прошла в Киеве на арене «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 3:2.

Счет в игре открыл игрок «Шахтера Тарас Степаненко на 31-й минуте, затем преимущество гостей удвоил Евгений Коноплянка на 39-й минуте.

Во втором тайме «Динамо» удалось сравнять счет, сначала отличился Беньямин Вербич, а на 67-й минуте гол забил Карлос де Пена.

«Шахтер» совершил победный рывок на 72-й минуте, третий мяч «горняков» забил Алан Патрик, а вновь сравнять счет «Динамо» уже не успел. В добавленное время с поля удалили защитника киевлян Йосипа Пиварича.

Отметим, «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины, сейчас у команды 75 очков, «Динамо» набрало всего 55 очков и идет на втором месте.