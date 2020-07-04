Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение, что будет с фигурным катанием в отсутствие ледовых тренировок и международных стартов.

В интервью телеканалу «78» Мишин заявил, что каждый спортсмен проживет долгую жизнь в фигурном катании и ко всему должен относиться без истерик.

«В начале пандемии многие меня спрашивали: «Ну что, теперь фигуристы разучатся прыгать?» Я на это отвечал, что фигуристы начнут прыгать, как только выйдут на лёд», — отметил тренер, добавив, что перерыв без тренировок и без международных стартов никак не повлияет на развитие фигурного катания.

«Будет небольшая задержка, после которой мы, как рогатка, натянемся и выстрелим вперёд», — отметил эксперт.