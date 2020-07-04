Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о поражении «Спартака» в матче с «Тамбовом» в 26-м туре Российской Премьер-лиги.

Слова Крала после матча приводит портал РИА Новости. Футболист отметил, что сразу после игры сложно анализировать.

«Настроение паршивое, на душе паршиво. Мы были готовы к этому матчу, это точно. К сожалению, соперник забил три гола, создав три момента. Нам так непозволительно играть», — заявил полузащитник.

Крал также подчеркнул, что дома «Спартак» должен был выглядеть сильнее, а результат матча — это не итог тактики или тренерских решений, спрашивать надо с игроков.

Напомним, «Спартак» проиграл «Тамбову» в домашней встрече со счетом 2:3, причем команда вела в счете по итогам первого тайма.