Московский ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей.

Во втором тайме счет открыл Федор Чалов с передачи Ивана Облякова. Спустя минуту преимущество ЦСКА удвоил Никола Влашич, а еще спустя две три минуты Арнор Сигурдссон довел счет в игре до крупного.

На 84-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ахмата» Андрей Семенов.

Эта победа позволила ПФК ЦСКА догнать «Ростов» в турнирной таблице РПЛ, подопечные Виктора Гончаренко набрали 43 очка за 26 туров и пока располагаются на пятом месте. «Ахмат» впервые с момента возобновления чемпионата проиграл, команда Игоря Шалимова идет на 14-м месте с 27-ю очками.