Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Игра прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, два гола «Локомотива» в этом матче не засчитали: в первом тайме из-за офсайда было отменено взятие ворот в исполнении Эдера, а во втором тайме гол забил Тимур Сулейманов, но его также отменили из-за положения «вне игры».

На 98-й минуте встречи Алексей Миранчук получил право на пенальти, но отправил мяч в штангу.

Таким образом, «Локомотив» вновь потерял очки и уже завтра петербургский «Зенит» сможет стать чемпионом России по футболу. Для этого подопечным Сергея Семака нужно обыграть «Краснодар» на выезде, игра пройдет завтра, 5 июля.