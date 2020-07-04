Петербургский «Зенит» уже завтра, 5 июля, может оформить победу в чемпионате России по футболу в сезоне-2019/20.

Московский «Локомотив», ближайший преследователь «Зенита» в турнирной таблице РПЛ, потерял очки в 26-м туре в домашней игре против «Сочи». Матч завершился со счетом 0:0.

Если в 26-м туре «Зенит» сможет победить «Краснодар», то станет недосягаемым в турнирной таблице. На данный момент разрыв между «сине-бело-голубыми» и «красно-зелеными» составляет 10 очков.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет завтра, 5 июля, началом матча назначено на 20:30 по московскому времени.

Отметим, в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом по дороге из Грозного в Петербург: в это время проходил матч «Локомотива» и тульского «Арсенала» и подопечные Юрия Семина потеряли очки.