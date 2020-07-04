Мюнхенская «Бавария» выиграла Кубок Германии в сезоне-2019/20, победив в финальном матче леверкузенский «Байер».

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине без зрителей, счет в игре 4:2 в пользу «Баварии».

В первом тайме счет открыл Давид Алаба прямым ударом со штрафного, затем Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев.

Во втором тайме «Бавария» сделала счет крупным: вратарь Мануэль Нойер сделал голевую передачу на Роберта Левандовски и тот поймал на ошибке голкипера «Байера» Лукаша Градецки.

Затем Свен Бендер на 63-й минуте размочил счет и подарил «Байеру» шанс на камбек, однако леверкузенцы им не воспользовались.

В концовке матча команды обменялись голами — на мяч Роберта Левандовски «Байер» ответил голом Кая Хаверца с пенальти.

Это уже 20-й Кубок Германии в истории мюнхенской «Баварии», также команда завоевала 50-й внутренний трофей в истории клуба.