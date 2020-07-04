Главные новости из мира спорта за 4 июля — в дайджесте от Nevasport.

«Бавария» выиграла 20-й Кубок Германии в истории клуба, разгромив «Байер»

Мюнхенская «Бавария» выиграла Кубок Германии в сезоне-2019/20, победив в финальном матче леверкузенский «Байер». В составе мюнхенцев дважды отличился Роберт Левандовски, также по голу забили Давид Алаба и Серж Гнабри. За «Байер» забили Кай Хавертц и Свен Бендер. Этот трофей стал 20-м Кубком Германии в истории «Баварии», а также 50-м национальным трофеем в истории клуба.

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», Миранчук не забил пенальти на 8-й добавленной

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Игра прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 0:0. два гола «Локомотива» в этом матче не засчитали: в первом тайме из-за офсайда было отменено взятие ворот в исполнении Эдера, а во втором тайме гол забил Тимур Сулейманов, но его также отменили из-за положения «вне игры». На 98-й минуте встречи Алексей Миранчук получил право на пенальти, но отправил мяч в штангу.

«Ростов» и «Крылья Советов» разошлись миром в 26-м туре РПЛ

«Ростов» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 2019/20. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 0:0. Главным арбитром встречи выступил Никита Волошин. Он показал в матче две красных карточки: на 25-й минуте был удален игрок «Крыльев» Владимир Полуяхтов, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля ушел защитник «Ростова» Данила Ведерников.

«Тамбов» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве

Автором единственного мяча в этой игре стал форвард туляков Евгений Луценко: на 17-й минуте встречи он забил гол с передачи Даниила Лесового. В составе «Спартака» отличились Зелимхан Бакаев (с пенальти) и Джордан Ларссон, за «Тамбов» же забили Валерий Чуперка, Алексей Грицаенко и Владимир Обухов (с пенальти). «Спартак» после 26-го тура занимает 6-е место, команда Доменико Тедеско набрала 32 очка. «Тамбов» поднялся на 12-е место, набрав 28 очков.

«Арсенал» на выезде победил «Динамо» в первом матче после ухода Черевченко

Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча в этой игре стал форвард туляков Евгений Луценко: на 17-й минуте встречи он забил гол с передачи Даниила Лесового.

ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре РПЛ, забив три гола за четыре минуты

Московский ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Во втором тайме счет открыл Федор Чалов с передачи Ивана Облякова. Спустя минуту преимущество ЦСКА удвоил Никола Влашич, а еще спустя две три минуты Арнор Сигурдссон довел счет в игре до крупного. На 84-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ахмата» Андрей Семенов.

Американскую бегунью оправдали за пропуск тестов. Её не нашел допинг-офицер

Американская легкоатлетка, специализирующаяся на беге на короткие и средние дистанции, Габриэль Томас была оправдана по делу о пропуске допинг-тестов. Спортсменка пропустила три теста за последние 12 месяцев, однако в ходе разбирательств смогла доказать свою невиновность: в один из дней она находилась именно в том месте, которое указала в системе ADAMS, однако пришедший допинг-офицер не смог ее найти и уехал.