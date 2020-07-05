Бразильский боец UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс подтвердил новость о том, что он заразился коронавирусом.

«Ужасающие новости. Чувствую себя паршиво, но собираюсь выиграть эту битву. Оставайтесь в безопасности. Больше любви», — написал в Бёрнс в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Гилберт Бернс, его брат Герберта Бёрнс и тренера Грег Джонс сдали положительные тесты на коронавирус. Титульный поединок в полусреднем весе против Камару Усмана на UFC 251 отменен.

Заменить Гилберта вызвались уже Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон.

Отметим, в рамках UFC 251 состоится еще два титульных поединка — Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю, а Петр Ян побьется за титул с Жозе Алдо. Кроме того, в мейнкарде Джессика Андраде встретится с Роуз Намаюнас, а Пейдж Ванзант сразится с Амандой Рибас.