Четыре игрока и один из тренеров «Сент-Луис Блюз» заразились коронавирусом в течение последних двух недель.

Об этом сообщает журналист St. Louis Post-Dispatch Джим Томас, который ссылается на источник, знакомый с ситуацией. По информации источника, хоккеисты могли заразиться в баре, где несколько членов команды собирались более недели назад. Отмечается, тест одного из игроков дал положительный результат всего через несколько дней после этой встречи. Неизвестно, испытывают ли заболевшие какие-то симптомы.

Ранее стало известно, что «Блюз» приостановили тренировки до понедельника из-за вспышки коронавируса.

Ожидается, что тренировочные лагеря команд НХЛ откроются 10 или 13 июля.

Отметим, в составе «Сент-Луиса» выступают российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.